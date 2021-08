Noticias de la semana de 11 de agosto

Posted at 12:26 PM, Aug 11, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Regreso a la escuela Los estudiantes del condado de Palm Beach y Treasure Coast están de regreso en clase. Se requieren máscaras para todos los estudiantes y empleados en el condado de Palm Beach, independientemente del estado de vacunación o a manos que un padre decida excluir a su estudiante con una nota escrita a la escuela. El superintendente Michael Burke planea revisitar las reglas de mascarillas cada 30 días y hará cambios dependiendo de la tasa de infección por covid. Casos de COVID-19 en hospitales Los Líderes de hospitales y del condado de Palm Beach alientan a los residentes a que se vacunen debido al aumento de las hospitalizaciones relacionadas con el covid entre las personas que no estan vacunadas. El director médico del centro JKF dijo que su hospital está extremadamente llemo y no hay señales de una tendencia a la baja. Los casos de covid han aumentado este verano, lo que llevó a los funciomarios a alentar las vacunas para tratar de detener la propagación de la variante Delta. Tienda Costco en Stuart Atención compradores: después de mucho debate, un Costco llegará a Stuart. Los comisionados de la ciudad aprobaron la tienda con casi 400 apartamentos, pero con condicion. Lod conisionados aprobaron unánimemente le constucción con la condición de que especies animales protegidas formen parte del paisaje en lugar de ser desrtuidas. El desarrollo estaría unicado a lo largo de Kanner Highway, justo al sur de Martin County High School. Regreso del servisio Brightline Todos al bordo del Brightline. La comañía comenzará a funcionar nuevamente en noviembre aunque ne se dio una fecha específica. Brightline requerirá que todos sus empleados estén completamente vacunados. También se requerirá que todos los pasajeros y el personal usen máscaras en todos los trenes y en las estaciones. El servicio ferroviario de alta velocidad fue suspendido en marzo de 2020.



