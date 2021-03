Noticias de la semana de 1 de marzo

Posted at 12:10 PM, Mar 03, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Vacuna para el COVID-19 El gobernador firmó una orden ejecutiva para ampliar la elegibilidad para vacunas. Ahora, todos los oficiales de policias, los bomberos y los empleados de escuelas que tengan 50 años o más pueden vacunarse. WPTV Eso se suma a la lista de personas elegibles, incluidos los residentes de la florida de 65 años o más, los trabajadores de la salud, así como los residentes y el personal de los centros de atención a largo plazo. La expansión se produce cuando la FDA aprobó la dosis única de la vacuna Johnson & Johnson. Nuevo sitio de vacunas Hay un nuevo lugar para recibir la vacuna covid en el condado de Martin. Los líderes de salud abrieron una tienda vacía en el treasure coast square mall. Los líderes dicen que esto servirá mejor a la comunidad. Los días y los horarios son limitados. Aprobación de DeSantis El gobernador Ron DeSantis tiene un fuerte apoyo entre los votantes de la Florida. Eso es según una nueva encuesta de Mason-Dixon. Phil Sears/AP Florida Gov. Ron DeSantis speaks during his State of the State address, Tuesday, March 2, 2021, at the Capitol in Tallahassee, Fla. El gobernador tiene un índice de aprobación del 53% en todo el estado. Eso es un aumento de 8 puntos desde julio. Su índice de desaprobación también cayó 7 puntos al 42%. DeSantis también tiene una cómoda ventaja sobre los demócratas Nikki Fried y Charlie Crist, quienes son los pioneros en desafiar a DeSantis en las elecciones para gobernador en el 2022.

