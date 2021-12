Noticias de la semana de 1 de diciembre

Posted at 3:53 PM, Dec 01, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Nuevo variante de COVID-19 Toda la atención de nuestros principales líderes de salud ahora esta en el variante del coronavirus – omicron. A partir de esta semana, no hay casos confirmados en los estados undios. Líderes mundiales de salud dicen que el riesgo global de la variante se considera "muy alto" y algunas pruebas sugieren que podría ser más contagioso. Icono para estudiantes hispanos muere Un icono en la comunidad hispana del condado de Palm Beach ha fallecido. Según un reportage de La Guia News, el doctor Joaquin Garcia quien fue un activista comunitario y luchador incansable por los estudiantes hispanos perdio su batalla contra el cancer el dia 28 de noviembre. Los servicios funerals para el doctor garcia seran el 8 de diciembre en West Palm Beach. En vez de flores, el reportage de La Guia indica que la familia pide donaciones para el fondo de becas Joaquin Garcia scholarship fund. Libros gratis para niños Libros gratis están en camino para niños que leen por debajo del nivel de grado. Este mes libros se entregarán mensualmente a los estudiantes de escuelas primarias que están leyendo por debajo del nivel de lectura esperado. Todos los distritos de la florida están participando. Los estudiantes identificados para la "iniciativa de lectura de nuevos mundos" recibirán nueve libros durante el año escolar. Los padres y tutores pueden obtener más información y registrarse en nuestra pagina WPTV.com.

