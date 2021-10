Nikolas Cruz se decrala culpable de atacar a un guardia en la cárcel

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.) Amy Beth Bennett/AP

FORT LAUDERDALE, Fla. — Una abrupta audiencia judicial fue celebrada el viernes en Fort Lauderdale para Nikolas Cruz, el hombre que la policía dijo haber confesado de la masacre de 17 personas en 2018 en una escuela superior. El equipo de la defensa de Cruz, le dijo a la jueza Elizabeth Scherer que la intención de su defendido era la de declararse culpable de los 17 cargos por asesinatos contra Cruz, y 17 cargos de intento de asesinatos. Scherer dijo, que la declaración oficial tendrá lugar durante una audiencia judicial el miércoles. Cruz se presentó en la corte el viernes para también enfrentar cargos por un caso separado de agresión y agresión con agravantes a un guardia de la cárcel. La agresión al guardia ocurrió hace nueve meses después que fue encarcelado por el tiroteo de la escuela Parkland. Cruz se acercó a la banca el viernes donde respondió preguntas de Scherer sobre su capacidad, incluyendo su salud mental y si ha estado tomado los medicamentos. Amy Beth Bennett/AP Judge Elizabeth Scherer holds up the written plea agreement as Parkland school shooter Nikolas Cruz, with his defense attorney, Gabe Ermine, pleads guilty, Friday, Oct. 15, 2021, at the Broward County Courthouse in Fort Lauderdale, Fla. Cruz dijo no haber estado recientemente tomando medicamentos. Cruz más tarde se declaró culpable de todos los cuatro cargos en el caso de la agresión al guardia, renunciando a su derecho a juicio. Scherer, fijó el cambio de la audiencia de declaración de culpabilidad en el caso del tiroteo de la escuela Parkland, para el miércoles a las 9 a.m. Cruz enfrenta 34 cargos, donde se anticipa que se declare culpable. Un jurado tendrá que decidir si Cruz es sentenciado a la pena de muerte o a cadena perpetua. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

