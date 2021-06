WTVJ

Posted at 3:21 PM, Jun 17, 2021

POMPANO BEACH, Fla. — Un grupo de migrantes llegó a tierra el jueves por la mañana en pompano beach. La portavoz de la oficina del alguacil del condado Broward, Claudinne Caro, dijo que un bote que transportaba migrantes llegó a tierra cerca de la Avenida 28 sureste y Atlantic Boulevard alrededor de las 8:45 a.m. Once migrantes fueron detenidos. Los migrantes han sido entregados a la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.



