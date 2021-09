Mes de la Herencia Hispana: La perspectiva afrocubana sobre las históricas protestas de Cuba

Posted at 2:30 PM, Sep 15, 2021

MIAMI — Las voces de la comunidad afrocubana nunca han sido más fuertes. Desde el comienzo del movimiento de San Isidro en Cuba que alimentó las protestas masivas que se vieron en la isla en julio, los afrocubanos están compartiendo sus realidades. Muchos aquí en el sur de Florida recuerdan lo que fue venir a los Estados Unidos y enfrentar las dificultades de ser negro y Cubano. Ricardo Gonzalez Zayas sólo puede imaginar la desesperación que sintieron sus padres para enviarlo a estados unidos como un niño negro joven en la operación Pedro Pan. Durante ese tiempo, la década de 1960, se sabía que los afroamericanos no eran tratados con respeto en el sur - lo que se conoció como el sur de Jim Crow. "Más vale mal conocido que bueno por conocer," dijo Gonzalez Zayas. Un dicho en que confiaron muchas familias afrocubanas. Después de todo, en aquel momento, el nuevo líder revolucionario de Cuba, Fidel Castro había prometido igualdad para todos los Cubanos negros. John Suarez, el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, explica. "Con el proceso democrático de los años 1902, hasta 50, 52, hubo avance, hubo progreso, esta asociación civil negra pudo empujar por los asociados y abogar por los intereses de los afrocubanos, los negros cubanos, y eso se reflejó en la constitución del 40," dijo Suarez. "Ahora ¿qué pasa cuando llega Fidel Castro? Fidel Castro, prometiendo un sistema democrático, traiciona eso e implanta una dictadura comunista entonces ¿qué hace?, acaba con la sociedad civil incluyendo esas sociedades negras." Alex Hagen/WPTV John Suarez es el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Mientras las familias afrocubanas en la isla se llenaron de esperanza, los que llegaron a Estados Unidos, como la mayoría de los cubanos, no fueron bienvenidos con los brazos abiertos. Uno de los primeros letreros que Ricardo vio afuera de un edificio de apartamentos en Miami leyó "no negros, no perros, no cubanos." En ese momento dijo que se sentía agradecido que no era un perro, si no completaría la trifecta. "Imagínate tu, que desgracia. Pero bueno, de algo tienes que aguantarte para aprender y seguir adelante," dijo Gonzalez Zayas. Alex Hagen/WPTV Ahora en 2021, las protestas históricas que se vieron en la isla este mes de julio fueron descargadas por un movimiento empezado por artistas afrocubanos. Por lo general los afrocubanos han liderado el movimiento disidente durante los últimos 20 años. Según una organización de defensa internacional llamada grupo de derechos de las minorías, "Estadísticas limitadas disponibles sugieren que los afrocubanos viven en las partes más descuidadas de las zonas urbanas cubanas, especialmente en la habana. De las grandes prisiones del país, se estima que la mayoría de los prisioneros son afrocubanos." Roni Bennett, la directora ejecutiva de la organización gente de color del sur de la Florida, o "South Florida People of Color," dice que la organización trata de "animar a la gente que está en Cuba, los afrocubanos, porque son los que pueden contar su historia, así que tenemos que escucharlos." Los Cubanos en la isla exigen libertad y los afrocubanos han hablado para asegurarse de que sus palabras no estén torcidas. Esto después de que la organización Black Lives Matter publicó una declaración instando a los Estados Unidos a quitar su embargo, diciendo, "Cuba ha demostrado históricamente solidaridad con pueblos oprimidos de descendencia Africana." Las últimas seis décadas muestran lo contrario. "[Castro] Estancó el progreso racial en Cuba por estos últimos 62 anos," dijo Suarez. Por muchos años los Cubanos se han mantenido callados en la isla, principalmente porque serían encarcelados o peor, si fueran contra el régimen. De hecho después de las históricas protestas de julio, el gobierno Cubano respondió violentamente, cientos fueron arrestados y aún más están desaparecidos.

