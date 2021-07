Lideres estatales demostran apoyo a cubanos protestando por libertad

NBC News

Posted at 1:51 PM, Jul 12, 2021

SURFSIDE, Fla. — Funcionarios estatales y locales expresaron el lunes su apoyo a miles de cubanos protestando una grave falta de alimentos, medicinas y libertad mientras la nación isleña lidia con los graves efectos de la pandemia de COVID-19. Según múltiples informes, los manifestantes invadieron las calles el domingo, pidiendo la dimisión del presidente Miguel Díaz-Canel. " Nosotros seguimos firmes en nuestro apoyo del lado de la libertad y la democracia," digo Jeanette Nuñez, la vicegobernadora de Florida el lunes durante una conferencia en el sitio del derrumbe en Surfside. " La Florida apoya a la gente cubana que estan tomando las calles en contra de el régimen tiránico que los ha acosado durante tantas décadas." Nuñez agregó que los próximos días van acer "fundamentales" para el pueblo cubano que busca la libertad, y los funcionarios estatales y locales están preparados para "todos y cada uno de los impactos" que podamos ver en el sur de Florida. "El gobernador esta monitoriando las protestas en la insla activamente," comento Nuñez. La alcaldesa del condado de Miami-Dade también expresó su apoyo y dijo que está orando por un "cambio real" y una "visión de una Cuba libre." "Nosotros nos paramos unidos con los cubanos en la isla y en nuesta comunidad in este momento historico en la lucha por libertad, dignidad, y derechos humanos basicos," dijo Levine Cava. Cientos de cubanos en el condado de Palm Beach se manifestaron en solidaridad en la intersección de Forest Hill Boulevard y Military Trail el domingo. Cubanos locales le dijeron a WPTV que estan frustrados con los obstaculos que les previene darle ayuda a sus familias y amigos viviendo en la isla. El lunes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió la siguiente declaración sobre los disturbios en Cuba: Apoyamos al pueblo cubano y su clamor por la libertad y el alivio del agarre trágico de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba. El pueblo cubano está haciendo valer derechos fundamentales y universales. Esos derechos, incluido el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su propio futuro, deben respetarse. Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse El presidente Díaz-Canel dijo que las sanciones comerciales de Estados Unidos son las que crearon la miseria económica en la isla en una transmisión a nivel nacional. El presidente cubano no ofreció una concesión a los manifestantes en su discurso. WPTV y CNN contribuyeron a este articulo.

