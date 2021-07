Posted at 8:17 PM, Jul 12, 2021

MIAMI, Fla. — Líderes de organizaciones hispanas locales piden unidad para apoyar a Cuba. Las organizaciones cubanas e hispanas locales están pidiendo una completa unidad no partidista. La galería “The Box Gallery” en West Palm Beach se convierte en un centro de información para planificar marchas a Washington D.C. y en el Condado Palm Beach en apoyo de los cubanos en la isla. Cansados del sufrimiento, el pueblo cubano ha hecho algo que no han hecho en seis década, utilizar su voz. “Es una revolución lo que está pasando en Cuba ahora y sé que se han tirado para la calle sin miedo, muy valiente la gente porque no tienen armas, no tienen nada y la policía está golpeándolos. Muy parecido a lo que ocurrió en Caracas y espero que el fracaso de nuestra respuesta con Caracas no sea la misma respuesta ahora con Cuba,” dijo Rolando Chang Barrero, Presidente de la junta Demócrata Hispana en el condado de Palm Beach. Barrero es dueño de la galería, “The Box Gallery” en West Palm Beach. El quiere que los hispanos se unan y le piden a la Casa Blanca que intervenga. “Me parece que lo que necesitan más que nada es ayuda militar,” dijo Chang Barrero. Lazaro Mur, presidente de la Coalición Latina de Palm Beaches, está de acuerdo. Más importante, añade que la acción debe ser rápida. “No podemos dejar que este momento pase, la acción tiene que ser hoy y organizada y unida,” dijo Mur. El lunes, el Presidente Biden publicó una declaración en parte diciendo: “Los Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse.” En la isla, el líder de Cuba culpa al embargo de los Estados Unidos por los sentimientos de insatisfacción del pueblo, desconociendo blantamente los gritos de demostradores pidiendo libertad. Esos reclamos de embargo de EE. UU., fueron desaprobados durante un informe de prensa de la Casa Blanca el lunes. “Los Estados Unidos autoriza regularmente la exportación de productos agrícolas, medicamentos, equipos médicos y bienes humanitarios a cuba y desde 1992 ha autorizado millones de dólares de esos bienes a cuba, así que es simplemente inexacto,” dijo la secretaria de prensa Jen Psaki. “Ya abrió la cajita y ahora es el momento adecuado para que los Estados Unidos le dé el apoyo que le garantizó y no se lo dio durante la Bahía de los Cochinos,” dijo Chang Barrero. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dice que la administración está evaluando cómo podemos ser de ayuda directamente a las personas de Cuba en estas circunstancias. En el Condado Palm Beach, Mur le suplica a los hispanos que se unan. “Esto es un mensaje a todos los grupos que se están organizando planificando en Washington, D.C. que por favor, se comunican aquí con Rolando Chang Barrero en el Box Gallery para poder unirnos, para que no sea segmentos separados, para poder demostrar una fortaleza de unidad y eso es lo importante. Eso es el mensaje que quiero enviar,” dijo Mur.



