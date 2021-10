La Oficina del Sheriff del Condado Palm Beach anunció el arresto de nueve miembros de una pandilla

Posted at 2:10 PM, Oct 15, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — La Oficina del Sheriff del Condado Palm Beach (PBSO por sus siglas en inglés) anunció el jueves el arresto de nueve personas en conexión con una investigación de un año, de actividades de gangas. Durante una conferencia de prensa en la tarde las autoridades dijeron que los sospechosos estaban conectados a una ganga predominantemente haitiana-estadounidense llamada Sama. El Mayor Talal Masri del PBSO dijo, que siete órdenes de cateo fueron ejecutadas el jueves, seis en el Condado Palm Beach y una en el Condado St. Lucie, referentes al caso. Una variedad de armas de fuego incluyendo tres rifles, $20,000 en efectivo y una cantidad de drogas, fueron confiscadas en el caso, dijo Masri. Nueve de los delincuentes, incluyendo un adolescente de 17 años, fueron detenidos y enfrentan cargos de crimen organizado y conspiración para cometer crimen organizado. Masri dijo, que el adolescente quien fue arrestado en el Condado St. Lucie es sospechoso de homicidio. "Las gangas son un cáncer en nuestra comunidad y vamos a cortar esos canceres," dijo el sheriff Ric Bradshow. Las autoridades dijeron que la ganga que previamente era nombrada los Haitian Boys, ha operado en el Condado Palm Beach, desde West Palm Beach hasta Lake Park, desde el 2011 y ha estado involucrada en más de 50 tiroteos y numerosos actos delictivos incluyendo homicidios. El fiscal estatal del Condado Palm Beach Dave Aronberg, dijo que los delincuentes violentos enfrentan el potencial de 60 años de prisión. "Tenemos la esperanza de hacer mella en los delitos violentos en nuestra comunidad," dijo Aronberg. "Hemos hecho progreso, pero sabemos que tenemos mucho más que hacer." Los nombres de los sospchosos arrestados el jueves son Jimmy Belony, 25

Brenton Carter, 23

James K. Deneus, 25

Ageler Deronvil, 25

Bidjoury Jean-Louis, 21

Moslait Joseph, 26

Stanley Nemorin, 28

Jean Paul, 29

Unnamed Juvenile, 17 "Ellos son los que estan involucrados en repetidos tiroteos. Son los que trafican con drogas. Son los que están robando autos," dijo Bradshow. "Ellos son los que destruyen la comunidad, así que vamos a sacarlos de la comunidad a la mayor cantidad posible, que podamos, de estas personas." Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

