Hospitales en el condado Palm Beach cambian polícas de visitación

CONDADO PALM BEACH, Fla. — Varios hospitaltes en el condado de Palm Beach están cabiando la políca de visitantes en respuesta a la surgencia de casos de COVID-19 en el sur de la Florida. Un representante del Red de Salud de Palm Beach dijo que solamente un visitante esta permitido por cada persona hopitalizada hasta nuevo aviso para los hospitales siguentes: St. Mary’s Medical Center

Palm Beach Children’s Hospital

Palm Beach Gardens Medical Center

Delray Medical Center

West Boca Medical Center

Good Samaritan Medical Center Esta política afecta a todos los pacientes ingresados en la sala de emergencias, cirugías e ingresos directos, pacientes de maternidad y niños. Es requerido que cada visitante tega puesta una mascarilla, tengan distansamiento social, lavarse las manos, y qedarse en el cuarto del paciente a todos momentos de la visita. Visitantes no pueden entrar al hospital si tienen simptomas de COVID-19, no pasan el proceso de selección, son asymptomaticos pero han estado espuesto al virus en los unltimos 10 días, y no adhiran a las polícas de mascarillas e distanciamentos sociales.

