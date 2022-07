Palm Beach County Sheriff's Office

WEST PALM BEACH, Fla. — La hija de una pareja de ancianos que murieron golpeados en su hogar del Condado Palm Beach, habló con WPTV el martes sobre el hombre acusado del crimen. Gabriela Lagos, dijo que su esposo, Guillermo Silva, de 57 años, hace dos semanas asesinó a sus padres. Lagos estaba en Chile cuando ocurrieron los asesinatos y dijo que Silva se había quedado para cuidar de sus padres. La mujer dijo que su esposo inicialmente le dio un aviso, cuando le dijo que tenía planes para hacerla sufrir. Una semana más tarde, sus padres fueron hallados muertos a golpes dentro de su hogar. Lagos dijo que después del asesinato, Silva también trató de enviarles videos a su teléfono de los cuerpos sin vida. "El tenia el teléfono de mi mamá y dijo, abre la cámara, tengo algo para ti," ella dijo. Lagos dijo que hacía décadas que conocía a Silva y todavía estaba tratando de procesar lo ocurrido. "Todavía estoy conmocionada. Voy a necesitar mucha ayuda, soporte emocional," ella dijo. "Tengo que estar fuerte por mis hijos y mi nietos." Silva ha sido acusado de dos cargos de asesinato y debera regresar a la corte en Agosto. La familia a establecido una pagina de GoFund me para ayudar a Lagos y a sus nietos. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

