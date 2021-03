Hallan cuerpo sin vida de un hispano o negro flotando en un canal en Port St. Lucie

WPTV

Posted at 1:29 PM, Mar 15, 2021

PORT ST. LUCIE, Fla. — El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado flotando en un canal en Port St. Lucie el sábado. La policía se personó en el bloque 1900 de SE Fallon Drive aproximadamente a la 1:30 p.m. localizando el cuerpo sin vida de un hombre hispano o negro que se encontraba flotando en el canal. La policía dijo que el occiso tendría aproximadamente de 40 a 50 años de edad y que vestía una camisa, pantalones cortos y zapatos. La policía busca identificar el hombre quien fue llevado a la Oficina del Médico Forense. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

