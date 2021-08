Hallan a los niños secuestrados en Deerfield Beach

FDLE

Posted at 1:13 PM, Aug 30, 2021

DEERFIELD BEACH, Fla. — Una Alerta Amber de la Florida por dos niños secuestrados, fue cancelada cuando los menores fueron hallados sanos y salvos el sábado. Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Broward dijeron que Zaynah Obidy de 5 años y Zain Obidy de 6 años, fueron secuestrados por Max Carias-Carrilo de 36 años el viernes en la noche en Deerfield Beach. Los agentes dijeron que los niños estaban a salvo en custodia de los agentes del orden público, pero están buscando a Carias-Carrilo. Los agentes dijeron que Carias-Carrilo, quien no es el padre de los niños, atacó a una mujer en su hogar en Crystal Lake Drive. La mujer fue conducida al hospital para ser tratada por múltiples lesiones. Los investigadores creen que Carias-Carrilo pudiera estar viajando en un auto negro BMW 535 del 2011 con placas de la Florida PJH1B. Cualquier persona con información se le pide que llame a los investigadores del Broward County Crime Stoppers (954) 493-TIPS. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.