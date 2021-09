Director de escuela secundaria local reconta 9/11 como maestro en Queens

Dr. Enrique Vela

Posted at 6:00 AM, Sep 10, 2021

PALM BEACH COUNTY, Fla. — 24 años en educación, Dr. Enrique Vela camina por los pasillos de la escuela secundaria Park Vista como director y con una perspectiva diferente sobre lo que significa mantener seguros a los estudiantes. "Yo aprendí muy rápido que lo mas importante en un crisis mantener la calma," Vela dijo. El día 11 de septiembre del 2001, Dr. Vela era maestro en una escuela en Queens, Nueva York. "Cuando toca 9/11, la mente mía esta en el mismo salón de kindergarten donde yo estaba ese día," Vela dijo. El no puede creer que han pasado 20 años pero se recuerda ese día como si fuera ayer. "Yo estaba enseñando y entonces otra maestra vino a la puerta, me dijo en secreto que habían puesto una bomba en World Trade Center y en el Pentagon y se fue. Y me dejo ahí con esta noticia," Vela dijo. En ese momento no se sabía todos los hechos de los ataques terroristas pero Vela viró su cara y miró a los niños de cuatro y cinco años en su salón y continuó enseñando. Pronto los padres empezaron a sacar a sus hijos de la escuela. Mestros también se fueron a recoger a sus propios hijos. Ese día Vela también estaba a cargo de la administración. "Habían padres que trabajan en Manhattan y no pudieron regresar a Queens hasta después de la medianoche, algunos ni podían llegar hasta el día siguiente y la escuela se quedo abierta la noche entera para cuidar a los niños que todavía estaban ahí," Vela dijo. Vela recuerda cómo era cuidar a los niños e intentar a comunicarse con su propia familia. "Yo tenia un primo que trabajaba en el World Trade Center y el no contestaba el teléfono entonces estábamos muy preocupados. Gracias a Dios nada le paso a el," Vela dijo. Pero la pérdida llegó cerca a casa. Vela perdió un amigo de la infancia. "Yo perdí un amigo, el se llama Rafael, y pues por la memoria de el cada año yo e prometido que cada año yo voy a visitar a clases, a salones el día 9-11 para hablarle a los niños," Vela dijo. Su primer año como director de la escuela comunitaria Park Vista, Vela mantiene viva una tradición del 9/11 visitando aulas y hablando con estudiantes sobre la importancia de ese día. "En esa época siendo New Yorkino estaba pensando que eso fue un ataque en Nueva York y en ese tiempo yo no entendía porque la gente en la Florida y en California y en otras partes estaban tan indignados, pero ya que yo e viajado y ahora vivo en la Florida, me enterado mas que fue una tragedia internacional y afecto a todos, no solo la gente de Nueva York," Vela dijo.



