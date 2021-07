Cuidad de Palm Beach impone uso de obligatorio de máscasra tapaboca dentro de las instalaciones de la municipalidad

John Raoux/AP

WEST PALM BEACH, Fla. — Con los aumentos de casos de coronavirus el lunes, la ciudad de Palm Beach anunció que requerirá el uso de máscaras protectoras en las instalaciones dentro de la ciudad y la práctica del distanciamiento social, sin importar si la personas esta vacunada o no. La política del uso de las mascaras ha sido restablecida en los individuos vacunados o no. “Restricciones adicionales, serán consideradas en la próxima semana y el público será avisado de cualquier cambio”, fue publicado en un comunicado en la página de Internet de la municipalidad. El comunicado continúa diciendo que continuará siguiendo las reglas del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés y “enfatiza a los residentes y negocios de la ciudad que continúen haciendo lo mismo”. De acuerdo con las últimas reglas del CDC, cualquier persona que están vacunadas no necesitan usar máscara protectoras o mantener distanciamiento social. El Condado de Palm Beach descontinuó el uso obligatorio de máscaras en mayo, después que el gobernador Ron DeSantis suspendió las ordenes locales de emergencia relacionadas con la pandemia. Una reunión especial con referencia al COVID-19 está programada para las 5 p.m. del martes. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

