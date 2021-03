Cuatro muertos en accidente vehicular en Port St. Lucie

Port St. Lucie Police Department

Posted at 1:35 PM, Mar 15, 2021

PORT ST. LUCIE, Fla. — Cuatro personas murieron, el domingo temprano en la mañana en un accidente ocurrido en la I-95 en St. Lucie. De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP por sus siglas en inglés) una furgoneta estaba parada a las 4:32 a.m. entre las senda derecha y centro, de la vía sur de Gatlin Boulevard. Una camioneta no pudo evitar la furgoneta impactando el lado derecho de la furgoneta. Después del impacto ambos vehículos comenzaron a rotar contra el reloj encarando el lado norte de la vía sur. Un camión remolque no pudo evitar el impactar los vehículos, golpeado a la furgoneta de frente, causando que siguiera rotando hasta que vino a descansar en la cuneta izquierda. Después de impactar la furgoneta, el camión impactó la camioneta por el frente y la arrastró aproximadamente varios cientos de pies hasta que ambos pararon en la línea centro de la vía sur. El conductor de la furgoneta un hombre de 24 años y la mujer procedentes de Norcross, Georgia y uno de los pasajeros una mujer de 33 años procedente de Ormond Beach, Florida y el conductor de la camioneta un hombre de 43 años de Port St. Lucie, murieron en el lugar. El otro pasajero de la furgoneta un hombre de 43 años de Mission Viejo, California fue transportado a la Clínica Cleveland Tradition Hospital en Port St. Lucie donde falleció a cause de las heridas El caso está bajo investigación. La I-95 permanecio cerrada por espacio de 8 horas. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

