Avioneta realiza aterrizaje forzoso en Palm Beach

Posted at 7:17 PM, May 28, 2021

PALM BEACH, Fla. —Una pequeña aeronave realizó un aterrizaje de emergencia el viernes en horas de la tarde en Palm Beach. El capitán Will Rothrock dijo que la avioneta aterrizó en la playa justo antes de las 3:30 p.m. en el bloque 1400 de North Ocean Blvd. La ciudad dijo que no se reportaron heridos y no hay problemas concernientes al público. Se le recomienda a los residentes que eviten el área para limitar la congestión de tráfico y permitir a la policía el asegurar el área. El Departamento de Policía de Palm Beach se encuentra en la escena investigando el incidente y determinando como remover la avioneta. No se ha esclarecido el porque la avioneta tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia´. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.



