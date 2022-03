Arrestan dos sospechosos en West Palm Beach en operación de venta de drogas en el norte de la ciudad

West Palm Beach Police Department

Posted at 1:48 PM, Mar 09, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — La policía de West Palm Beach anuncio el martes el arresto de dos hombres en conexión con una investigación sobre drogas que comenzó en el otoño del año pasado. Las autoridades identificaron a los sospechosos como Gary Devon West, de 49 años vecino de Riviera Beach, y a Darryl Bernard Butler de 56 años, vecino de Fort Lauderdale. Los investigadores dijeron que las ventas de drogas estaban ocurriendo en el norte de West Palm Beach, entre los adictos y los vagabundos. Los detectives dijeron que West un delincuente condenado 10 veces, dijo a los detectives que le vendería drogas a los vagabundos que habitan en la 45th Street y Congress Avenue, adicionalmente de vender drogas ilegales a otros clientes en el área. La policía dijo que ellos montaron la operación el lunes en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en el 5501 Corporate Way donde West fue detenido sin ningún incidente. Los investigadores ejercieron una orden de cateo en la residencia de West con la asistencia de la policía de Riviera Beach y el equipo SWAT. Varias drogas, armas y dinero fueron incautados en el caso que incluyen: Anfitemina

Cocaina

Piedra de cocaina

Oxycodona

Alprazolam (Xanax)

Marijuana

MDMA

Fentanil

Heroina

Morfina

Buprenorfina

Metafetalina cristalizada

Procesamiento de Parafemalia

Dos revolveres

Cinco magazines de municiones

Ammunition

$7,000 efectivo La policía dijo, que la orden de cateo fue ejecutadas, Butler fue detenido afuera de la casa, después de conducir en un auto rentado a la casa de West. Mike Jachles dijo, que Butler estaba en posesión de traficar con cocaína y con más de 1,800 en efectivo, cuando fue arrestado. West enfrenta cargos por múltiples ventas de drogas, posesión y manufacturación y tres cargos de delincuente en posesión de arma de fuego. Ambos sospechosos se encuentran detenidos en la cárcel del Condado Palm Beach. La policía dijo que la investigación se mantiene abierta. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

