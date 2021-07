Fuertes vientos y lluvias se esperan para el martes en la noche

WPTV

Posted at 5:02 PM, Jul 06, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Una advertencia de tornado se encuentra en efecto para los condados Palm Beach, Martin, St. Lucie y Okeechobee hasta las 11 p.m. debido a la tormenta tropical Elsa. Elsa está azotando los cayos de la Florida y podría traer amenaza de tronadas y tornado al Condado Palm Beach y la Costa del Tesoro tarde en el dia. Según el parte de las 2 p.m. de Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) Elsa tiene vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora y se espera se fortalezca hasta categoría de huracán el martes en la noche, mientras se mueve en la costa del golfo en la Florida. La última trayectoria sitúa al huracán Elsa, llegando el miércoles a Big Bend en la Florida como categoría 1. Steve Villanueva meteorólogo de WPTV First Alert dijo que los fuertes vientos y lluvias se mantendrán al este del Condado Palm Beach y la Cosa del Tesoro, pero podríamos enfrentar tiempo severo el martes en la tarde y noche. “Mientras la trayectoria de la tormenta es hacia el oeste, sentiremos los efectos de algunas bandas, tendremos localmente fuertes tronadas, algunas de ellas severas y algunas pueden propiciar algunos tornados”. Villanueva dijo que las probabilidades de experimentar vientos con fuerza de tormenta tropical son de alrededor del 7%. Una advertencia de tornado significa que los ingredientes están disponibles para que se formen los tornados, pero no necesariamente significa que puedan desarrollarse. El condado de Indian River no está incluido en la advertencia de tornado, pero Steve Weagle, jefe de meteorología de WPTV First Alert dijo que existe una alta probabilidad de que se agregue el martes en la tarde. Villanueva dijo que se podía esperar más bandas de lluvia durante el día cuando Elsa marchara hacia el norte en el Golfo de México con la probabilidad de tiempo severo aumentando el martes en la tarde hasta las horas de la madrugada. La mayoría de los televidentes de WPTV se encuentra en amenaza marginal de tiempo severo, que es el nivel más bajo del Centro de Predicción de Tormentas. “No va a ser muy extensa, pero puede ser posible, a medida que entremos en las horas de la tarde”, dijo Villanueva. En la costa este de la Florida se espera de una a dos pulgadas de lluvia en las próximas 48 horas, de acuerdo a Villanueva, mientras en la costa del golfo se espera de tres a seis pulgadas de lluvia. El miercoles mas bandas de lluvia provenientes de Elsa pudieran entrar en nuestra area, pero habrá menos actividad que el martes. “Mientras nos acerquemos al miércoles en la mañana el sistema estará más al norte de nosotros. Pero mucha humedad van a ser atraída al sistema de tormenta, así que tendremos algunos aguaceros y tormentas”, dijo Villanueva. “Veremos una mejora en el tiempo mientras nos acerquemos a los próximos días.” La humedad durará hasta el final de la semana laboral, con las altas temperaturas alcanzando los 90 grados, entonces aire seco comenzara a filtrarse durante el fin de semana y a principios de la próxima semana cuando Elsa continúe alejándose de la Florida. Las autoridades dijeron que están monitoreado muy de cerca el martes, la tormenta tropical Elsa por el impacto que puedan tener en la dolorosa operación de búsqueda y rescate del edificio de condominios colapsado en Surfside. En la madrigada del lunes las tronadas y los relámpagos forzaron a las cuadrillas a brevemente cesar las labores en el edificio de condominios Champlain Towers South, pero se resumieron, por lo menos 32 personas perdieron la vida y 113 están potencialmente desaparecidas dijeron las autoridades. “Esperamos ráfagas ocasionales y fuertes aguaceros hoy, y estamos monitoreando de cerca el tiempo”, dijo Danielle Levine-Cava alcaldesa de Miami-Dade. Charles Burke, alcalde de Surfsidedijo que los fuertes vientos debido a Elsa están interfiriendo con las grúas grandes que están moviendo fuertes pedazos de escombros. “Es un reto el tratar de trabajar alrededor de eso ahora”, dijo Burke. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.



