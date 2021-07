Vigilia y marcha en apoyo a las protestas antigubernamentales en Cuba

Josh Navarro

Posted at 11:22 AM, Jul 19, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Cubanos- estadounidenses oraron por el fin del régimen autoritario en Cuba, durante una vigilia el domingo celebrada en el parque José Martí de West Palm Beach. “Nuestros hermanos en Cuba están en las calles luchando y arriesgando la vida, aquí tenemos libertad para hacerlo,” dijo Anna Bacas, cubana-estadounidense “Tenemos que hacerlo para apoyarlos.” Bacas se fue de Cuba hace más de 40 años. “La forma en que los comunistas tomaron el poder fue engañando al pueblo, que quería un cambio y los comunistas engañaron al pueblo y desde entonces han estado esclavos”, dijo Bacas. El grupo marchó a lo largo de Flagler Drive. El comisionado Christopher McVoy de Lake Worth, estuvo entre ellos. “Hay una necesidad por una democracia real”, dijo McVoy. “El pueblo respeta algunas de las cosas democráticas que trajo la revolución. Pero sienten que las cosas se han ido de las manos. Es hora de un cambio grande.” Pero mientras el apoyo de los políticos del Sur de la Florida es un buen comienzo los organizadores argumentaron el tiempo apremia para que el presidente Joe Biden tome acción. “Ese pueblo está sufriendo”, dijo Rick González, quien asistió a la vigilia por Cuba. “No tienen revólveres, no tienen armas, son solo ellos con sus cuerpos”. González dijo que los Estados Unidos deben proveer un servicio internacional de Internet a Cuba después que el gobierno cubano cerró el servicio de Internet en la isla. “Después que el huracán Maria azotó a Puerto Rico, se estableció un servicio”, dijo Gonzalez “ Con satélites y globos se restableció el servicio en Puerto Rico. Podemos hacer lo mismo por el pueblo cubano, en este momento es solamente un poco de VPN. Todo lo demás ha sido cerrado”. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

