Titulares en español del miércoles 31 de marzo

Posted at 10:55 AM, Apr 02, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Vacuna para el COVID-19 El Lunes todos los Floridanos mayores de 18 años e incluso algunos más jóvenes podrán registrarse para recibir la vacuna COVID. El Lunes 5 de abril se abre el registro para todos los adultos, y los jóvenes de 16 y 17 años podrán recibir la vacuna Pfizer. La FDA aprobó esa vacuna para personas más jóvenes. Además, los mayores de 40 años ya pueden registrarse y recibir la vacuna. Para más información sobre cómo registrarse puede iniciar a nuestro sitio WPTV.com. Variantes COVID Nuevos números muestran que las variantes de COVID-19 están aumentando en Florida. Ahora hay más de 2300 casos variantes en el estado, eso es más que en cualquier otro estado del país. Los médicos dicen que los casos variantes se han duplicado en las últimas dos semanas debido a las vacaciones de primavera en la Florida. Las variantes de Covid son más contagiosas y más resistentes a la vacuna, lo cual los médicos informan permanecer atentos. El maestro aumenta: Maestras en el condado Martin tendrán un aumento en salario. El distrito escolar decidió pagar al menos $45,200 al año en salario a maestras independientemente de experiencia. El condado de martin es el último condado del estado en asignar fondos de un proyecto de ley aprobado el año pasado que aumentó el salario inicial de los maestros.



