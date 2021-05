Termina el uso mandatorio de máscaras faciales en el Condado Palm Beach

Posted at 9:37 AM, May 05, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — El mandato del uso de las máscaras feciales que ha estado en viror durante más de un año en el Condado Palm Beach, para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19, se terminó, anunciaron las autoridades del condado el martes. La decisión fue tomada después que el gobernador Ron DeSantis suspendió todas las medidas locales de emergencia relacionadas con la pandemia. Verdenia Baker, administradora del Condado Palm Beach, dijo a los comisionados el martes que el condado seguiría la guía del gobernador, haciendo que la ordenanza del uso de las máscaras faciales sea obsoleta. "Vamos a seguir la orden del gobernador y las pautas del CDC," dijo Baker. "La orden del gobernador ha usurpado nuestro mandato en el condado." La ordenanza del uso de máscaras feciales en el Condado Palm Beach entro primero en efecto el 13 de abril 2020 y ha sido modificada múltiples veces, requiriendo que las personas usen máscaras faciales dentro de los negocios, oficinas gubernamentales y los servicios de la Palm Tran. Baker, sin embargo dijo que en el Condado Palm Beach que los empleados y personas que visiten las oficinas del condado usen mascaras faciales dentro de las oficinas gubernamentales del condado. "Para comenzar estamos cortos de empleados. La temporada de huracanes está al comenzar y necesitamos proteger nuestras activos valiosos, que son nuestros empleados y el público," dij Baker. Palm Beach County mask mandate discussion La administradora del condado agregó que la Oficina del Tasador de la Propiedad del Condado Palm Beach y la Oficina del Recaudador de Impuestos solo atienden a las personas que usan mascaras faciales. Robert Weinroth, vice alcalde del condado, dijo que los negocios particulares pueden implementar sus propias reglas y requerir que los clientes y empleados uses mascaras faciales. Weinrth agregó que a pesar de terminar con el mandato de las máscaras faciales, las personas deberán seguir practicando la seguridad en cuanto al coronavirus se refiere. "El público debería sentir que si necesitan una máscara facial, si tienen gripe, o si van a estar en una situación donde hay personas que no conocen en espacios cerrados deben continuar usando máscaras," dijo Weinroth. "Solo porque no sea mandatorio no significa que tiene que votar la máscara facial." Vice Mayor talks mask mandate "Los negocios pueden hacer lo que quieran," dijo la comisionada Maria Marin. "No le estamos diciendo a los negocios que hacer. Estan tomando las mejores decisiones para sus empleados y el público." Los comisionados la semana pasada debatieron el mandato en el condado de las mascaras faciales, cuestionando si todavía eran efectivas. La Dra. Alina Alonso director del Departamento de Salud del Condado Palm Beach, quien en repetidas ocasiones ha expresado su deseo de mantener la ordenanza del uso de las máscaras faciales dijo que en la Florida la propagación del virus todavía es muy alta. "Por favor mantengan eso en mente mientras caminan a su alrededor, los mismo dentro que afuera de restaurantes, eventos públicos," dijo Alonso el martes. "Los que escogen ir sin máscaras faciales por favor mantengan eso en mente." La orden ejecutiva del gobernador de suspender los mandatos locales del COVID-19, sin embargo no impacta la política actualmente en vigor en el Distrito Escolar del Condado Palm Beach. Bajo la política para los estudiantes sobre el COVID-19, todos los estudiantes "usan máscaras faciales todo el tiempo" excepto cuando están comiendo y bebiendo mientras estén sentados”. Un vocero del distrito escolar el martes dijo que la nueva orden del gobernador "no impacta las políticas establecidas a nivel escolar, incluyendo la que requieran el mandato del uso de máscaras faciales para los estudiantes y empleados." Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

