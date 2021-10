Programa de lenguaje dual escolar ayuda a estudiantes del condado Palm Beach

Posted at 8:06 PM, Sep 30, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Bilingüe y multicultural. Esas son algunas de las habilidades que los estudiantes pueden obtener asistiendo a programas de lenguaje dual. Los expertos dicen que cuando los niños enfrentan nuevos retos cuando emigran a los Estados Unidos o aprenden un nuevo idioma pueden ser de beneficio estos programas. Ahí es donde los maestros bilingües en las escuelas juegan un papel importante. Irene Collado es una maestra bilingüe y forma parte de la academia internacional de Español de Okeeheelee middle school, el primer programa en el país. “Mi experiencia ha sido muy buena. La verdad que he crecido mucho como maestra. Porque enfrentarte a un sistema educativo diferente, pues hace que uno, pues mejore,” dijo Collado. Collado fue reclutada desde España hace tres años. La academia brinda educación a los estudiantes en ambos idiomas. El programa es apoyado por el departamento de educación de Florida y el ministerio de educación de España. “Ellos quieren mejorar su Español, porque ya algo han aprendido en casa. Y en los casos que no han aprendido nada en casa, y están en el sistema dual desde pequeño, lo cual capacita para aprender Español también,” dijo Collado. “Entonces, en las clases de español, como lengua extranjera, hacen muchos ejercicio de vocabulario, algo un poquito de gramática. Les hago que practiquen el idioma. Fomento la participación y la práctica del idioma, porque con la práctica es como se aprende.” Samuel Pereira e Isabella son estudiantes de octavo grado en la academia. Ambos dicen que tomando parte en el programa, sus habilidades de escribir y hablar español y inglés han mejorado. Mientras a la misma vez, aprenden más de sus raíces latinos. “He aprendido también a usar mejor las tildes y aprender más acerca de cómo de usar las palabras. Y cómo incluirlas en mis oraciones y que cosa estaba mal para poder corregirlo,” dijo Pereira. “Es muy importante este tipo de programas en esta área, porque nos ayuda a recordar herencia hispana y a conmemorar y al mismo tiempo mantener nuestra cultura,” dijo Isabella. Alexandria Ayala, que actualmente es la única miembro Latina elegida en la junta escolar del distrito del condado de palm beach, representa al distrito dos. La cual es mayormente Hispano. “Estos programas nos han traído la oportunidad de expandir a los estudiantes y su academia y nos da la oportunidad también de poder conectar con las familias de maneras nuevas y poder ofrecer a nuestras familias y nuestro estudiantes una oportunidad que les puede cambiar las vidas,” dijo Ayala. “Aprender un idioma adicional es algo que nadie no te puede quitar y es algo que te trae a ti un beneficio en tu carrera que realmente no tiene límite.” Ayala dijo que estos tipos de programas reflejan las necesidades educativas de sus estudiantes de habla hispana. Ayala dice que están reclutando y reteniendo maestros calificados que puedan comunicarse con sus estudiantes en su lengua materna mientras enseñan a otros estudiantes. Pero el grupo es muy competitivo ya que otros distritos escolares de todo el país tienen programas similares. “Uno de ellos, siendo Puertorriqueña, que quiero mencionar es el programa que tenemos en Puerto Rico. Cada año, durante Covid ha sido diferente, pero típicamente, viajamos a San Juan a las ferias de trabajo que tienen en los hoteles, y podemos decir que este es el condado Palm Beach, estas son las razones por las que nos encantaría que usted trabajara con nosotros. Ha sido un programa que ha tenido mucho éxito,” dijo Ayala. “Pues eso que el ISA les da no solamente el bilingüismo sino la capacidad de sentirse orgullosos de donde vienen,” dijo Collado.



Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.