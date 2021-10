Priscila Nicolas Antonio se declaro culpable en el accidente de julio 2020 por abandonar la escena del accidente

WPTV/Palm Beach County Sheriff's Office

WEST PALM BEACH, Fla. — Una mujer que abandonó la escena de una accidente vehicular que dejó muerta a una mujer embarazada el año pasado en West Palm Beach, ha sido condenada a cinco años de cárcel. Priscilla Nicolás Antonio fue sentenciada a principios del mes después de declararse culpable en julio de cuatro cargos de abandonar la escena de un accidente. Nicolás Antonio de 40 años, fue arrestada el pasado octubre en conexión con el accidente en septiembre 2020 que cobró la vida de Catarina Reymundo Marcos que estaba embarazada con ocho meses de gestación al momento del accidente. La policía dijo Nicolás Antonio dio marcha atrás atropellando a la mujer embarazada y a su hija de tres años, en el estacionamiento de la casa en Pinewood Avenue. Los records de la Corte del Condado Palm Beach muestran que Nicolás Antonio fue sentenciada a 60 meses en el Departamento de Correcciones con 366 días de crédito por tiempo servido. El estado pedía la condena de ocho años de prisión. "Sus acciones cayeron enormemente por debajo del nivel esperado de cualquier ser humano," escribió Francine Foote en el memorándum de la sentencia. Foote describió como, en vez de tratar de ayudar a su amiga, Nicolás Antonio "trató de salvarse de ser capturada por la policía." "Removió las placas del auto y abandonó el condado pensando egoístamente solo en ella y su familia," escribió Foote. Nicolás Antonio, que es madre de tres hijos fue arrestada, dos días más tarde en una casa en Indiantown. El niño de la víctima fue salvado después de una operación de cesárea de emergencia y su hija de tres años recibió heridas de gravedad. A cambio de una declaración de culpabilidad, el fiscal desestimó los cargos de conducir sin licencia válida de conducir. Nicolás Antonio había sido previamente encontrada culpable de conducir sin una licencia válida en 2016. Una búsqueda en los records de la cárcel del Condado Palm Beach, muestran que Nicolás Antonio se mantenía encarcelada el lunes en el Centro de Detención del Oeste en Belle Glade. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

