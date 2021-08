WPTV

Posted at 1:28 PM, Aug 06, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — La onda tropical que salió del África tiene una alta probabilidad de desarrollo durante los próximos cinco días mientras se dirige al oeste noroeste. Una depresión tropical podría formarse durante el fin de semana y el próximo nombre seria Fred. La onda tropical en el Atlántico central que se mueve hacia las Antillas Menores tiene poca probabilidad de desarrollo. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

