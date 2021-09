Noticias de la semana de 29 de septiembre

Posted at 11:47 AM, Sep 29, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Vacuna para ninos Pfizer está cerca de poder vacunar a niños de 5 a 11 años. La compañía presentó datos al fda para ese grupo de edad. La vacuna para niños es una dosis ligeramente más pequeña que la inyección para los adultos. Pfizer dice que también existen planes para publicar los resultados de un estudio sobre la vacuna covid en niños pequeños y bebés a finales de este año. La vacuna para niños sea disponible en noviembre. Vacuna de refuerzo El comité del CDC recomienda una tercera dosis de pfizer para mayores de 65 años y a quienes tienen un alto riesgo de caer gravemente enfermos. Y sólo se debe administrar por lo menos 6 meses después de que una persona complete su primera serie de vacunas. La fda está revisando los datos de Johnson & Johnson y Moderna antes de dar la luz verde a las vacunas de refuerzos. Mas empleos en el condado Cuando se trata de obtener un trabajo después de la pandemia, hay mucho para elegir. Los datos muestran que hay más empleos en el Condado de Palm Beach que personas desempleadas. Eso está causando que el pago por hora aumenten mientras los empleadores intentan atraer a los trabajadores. Encontrarás información sobre próximas ferias de trabajo en nuestro sitio de internet.

