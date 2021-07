Noticias de la semana de 28 de julio

Posted at 11:49 AM, Jul 28, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Nueva recomendaciones sobre cobre bocas

Los Centros para prevención y Control de Enfermedades cambiaron sus recomendacioned sobre el uso de las mascarillas. Los oficiales de la agencia anuciarin que en partes donde el contagio del COVID-19 está en aumento, todos, incluso las personas vacunadas,seben utilizar mascarillas en espacios interiores. Además, recomiendan que todos los estudiantes desde el kinder hasta el duodécimo grado deben regresar a la escuela en persona pero con medidas preventivas adecuadas incluyendo las mascarillas independientemente del estado de vacunación de cada persona. DESANTIS EN CONTRA MANDATO DE MÁSCARAS Esta noticia viene después que el gobernador DeSantis amenaza tomar acción legislativa para prevenir mandatos de mascarilla en las escuelas. Durante una discusión eln el capitolio, DeSantis insistió en su posición de que los distritos escolares no deben requerir que los alumnos usen máscaras a pesar del surgimiento del variante delta en el estado. POLÍTICA DE VISITAS DE HOSPITALES En respuesta al aumento de casos, varios hospitales del condado de Palm Beach están cambiando su política de visitas. Las autoridades con la red de salud de Palm Beach y los hospitales bajo HCA Palm Beach dicen solamente permitirán un visitante para cada paciente admitidos en sus hospitales por ahora. Baptist Health South Florida está evaluando los procedimientos electivos que reqieren estancias nocturnas. Aqui esta una lista de los hospitales y sus políticas actualizadas.



