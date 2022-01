Noticias de la semana de 26 de enero

Posted at 8:45 AM, Jan 27, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Cierran sitios de monoclonales en Florida Cerraron todos los sitios de anticuerpos monoclonales hasta nuevo aviso en la Florida. El departamento de salud de la Florida tomó la decisión esta semana después que la FDA aseguran que los medicamentos de anticuerpos para COVID-19 de las compañías Regeneron y Eli Lilly no deberían seguirse utilizando debido a que es poco probable que tengan efecto alguno contra la variante ómicron. En consecuencia, todas las citas para estos tratamientos han sido canceladas. Guardia costera busca a 39 personas desaparecidas La Guardia Costera está buscando a 39 personas desaparecidas desde el sábado. El barco en que navegaban se volcó a 45 millas al este de Fort Pierce. Los autoridades dijeron que recibieron un informe de un buen samaritano que rescató a un hombre. El sobreviviente dijo que había salido de Bimini, Bahamas, el sábado por la noche con otras 39 personas cuando se encontraron con un clima severo que provocó que su embarcación volcara. El hombre dijo que nadie llevaba puesto un chaleco salvavidas. Autoridades dicen que esta operación posiblemente se trataba de contrabando de personas al país. CAMBIO DE REGLAS EN LA FERIA Habrá cambios de reglas para los jóvenes en la feria en los últimos dos días. Los funcionarios dijeron que a partir de este viernes, los niños de 6 a 17 años deben comprar una pulsera para los juegos mecánicos antes de ingresar a la feria. La nueva regla no se aplica a los titulares de entradas anticipadas. Los funcionarios nos dicen que hay muchos niños supervisión por todo el recinto ferial en algunos de los momentos más concurridos. Las nuevas reglas entran en vigencia a las 8:30 p.m. Viernes y sábado, que se prevé sean los días de mayor actividad de la feria.

