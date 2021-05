Noticias de la semana de 24 de mayo

Posted at 2:11 PM, May 26, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Beneficio federal por desempleo terminará el 26 de junio Tres meses antes de su vencimiento, el gobernador Ron Desantis interrumpió el auxilio federal por desempleo en la Florida. A partir del 26 de Junio se acaban los $300 adicionales en beneficios semanales. Estos pagos formaban parte del paquete de estímulo económico por la pandemia. Vacunas disponible martes a sábado en el Centro Caridad Hay más vacunas contra la coronavirus para la comunidad hispana e inmigrante. El centro cardid ubicado en Boynton Beach brindará las vacunas la próxima semana de martes a jueves desde 8 a.m. to 4 p.m., los viernes y sábados desde 8 a.m. to 1 p.m. las vacunas serán de Pfizer o de Johnson y Johnson. La organización sin fines de lucro ha trabajado para obtener más acceso a la vacuna para administrarlo a la comunidad latina. Los líderes del centro dicen que los llame para obtener una cita. Eliminan el uso de cubrebocas para los alumnos en el condado de St. Lucie No mascaras, esa fue la decisión del consejo escolar esta semana del condado de St. Lucie. El requisito fue eliminado durante una junta y presión de padres sobre el uso de cubrebocas para sus alumnos en el próximo año escolar, y también para los alumnos que asisten a clases durante el verano. Mientras tanto, los distritos escolares del Palm Beach e Indian River todavía tienen la regla de máscaras pero un poco más relajadas.

