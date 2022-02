Noticias de la semana de 23 de febrero

Posted at 8:51 AM, Feb 24, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Entrenadora voluntaria de porristas arrestada Una entrenadora porrista de la escuela secundaria comunitaria de Boynton Beach fue arrestada después que envió mensajes de texto explícitos a una estudiante de 14 años e intentó encontrarse con ella. Kassidy Sottilare de 27 años fue encarcelada en el condado palm beach bajo una fianza de 40 mil dólares. La policía de boynton beach dice que la entrenadora voluntaria, mandó un mensaje a la víctima por Instagram el lunes por la tarde. Después de que la adolescente informó el incidente a la policía el martes, los detectives usaron la cuenta de Instagram de la víctima para hacerse pasar por la niña y comunicarse con Sottilare. Ella ahora está bajo investigación por el distrito escolar y la policía temen que haya más víctimas. Proyecto de ley sobre el aborto Un proyecto de Ley para probirir los abortos después de las 15 semanas de gestación con muy pocas excepciones está a un paso más cerca de convertirse en ley. Ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y si el proyecto de ley es aprobado por el Comité del Senado enviará al escritorio del gobernador. El gobernador Ron DeSantis ya ha expresado su apoyo para endurecer las leyes de aborto. Durante la audiencia del comité algunos senadores demócratas intentaron presentar enmiendas que fueron derrotadas, incluyendo una que ofrecería excepciones para víctimas de crímenes sexuales. aumento de sueldo a maestras sustitutas En un esfuerzo por atraer a más maestros sustitutos, la Junta Escolar del Condado de Palm Beach votará para otorgar aumentos salariales en esas posiciones. La nueva propuesta aumentaría las tasas de pago en $2.50 por hora, a más de $17 por hora. El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach también está considerando un plan para permitir que los graduados de la escuela secundaria que tengan al menos 18 años de edad sustituyan a los maestros en el salón de clases.

