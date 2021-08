Noticias de la semana de 23 de agosto

Posted at 12:06 PM, Aug 25, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Aprobación total a vacuna Pfizer La FDA ha dado la aprobación total a la vacuna de pfizer para personas de 16 años en adelante. Esta vacuna se convierte en la primera de las vacunas contra el COVID-19 que recibe este tipo de autorización. La aprobación definitiva supone que la vacuna de pfizer-tiene ahora el mayor respaldo posible de la agencia acerca de su seguridad y efectividad. La medida se produce en un momento en que la variante delta, más contagiosa, ha hecho que se intensifiquen las hospitalizaciones relacionadas con el virus en todo el país, con la gran mayoría de los pacientes no están vacunados. Con la aprobación completa de la fda, más empresas podrían requerir vacunación para el empleo. Mascarillas requeridas en las escuelas El uso de mascarillas es requerido para todo los alumnos en las escuelas y autobuses en el distrito escolar del Condado Palm Beach. Esta decisión es en contra las órdenes del gobernador Ron DeSantis deshaciendo estos mandatos en las escuelas diciendo la decisiones de este asunto debe de quedarse en las manos de los padres. El superintendente del distrito dice que los estudiantes que niegan usar el cubre boca podrían ser aislados de otros estudiantes. En la segunda semana escolar, había cerca de dos mil casos de coronavirus en el distrito con más de 4 mil niños en cuarentena. El gobernador ha amenazado con detener fondos a los distritos que desafían su orden ejecutiva. Tratamiento de anticuerpo monoclonal Mientras tanto el tratamiento anticuerpo monoclonales es el enfoque del gobernador DeSantis. El tratamiento es para ayudar aquellas personas infectada con el virus. Este tratamiento fue el que usó el presidente Donald Trump cuando se enfermó de coronavirus. Los candidatos para este tratamiento incluyen a pacientes de 65 años o más y aquellos con enfermedades crónicas Hay al menos 17 sitios en todo el estado y en West Palm Beach. Los expertos dicen que se si se dan temprano, reducen las síntomas del COVID-19 y la hospitalización en un 70 por ciento.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.