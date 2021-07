Noticias de la semana de 21 de julio

Posted at 12:23 PM, Jul 21, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Media de Biden sobre Cuba La casa blanca está estudiando la manera más effectiva para restaurar el internet en Cuba y hacer que el envío de remesas vaya directamente al pueblo cubano, din beneficiar al régimen . Tabién planea aumentar su personal en la emajada en la Habana. Sin ebargo esa decisión ha recibido mucha crítica de representantes y senadores republicanos de la Florida. El senador Marco Rubio escribió el las redes sociales diciendo, " los cubanos que protestan en las calles no están pidiendo remesas, estan pidiendo libertad". AAP recomienda uso de mascarillas en las escuelas La asociacón de pediadtría recomendó que todas las personas dentro de las escuelas utilicen mascarillas durante las clases precenciales del próximo año escolar - inclutendo estudiantes y maestsros vacunados. La AAP dijo que actualizó sus recomendaciones debido a los repuentes de casos entre menores de edad que están participando de los campamentos de verano. Sin embargo, los centros para el control y prevención de enfermedades recomendaron el 9 de julio que estudiantes y maestros competamendte vacunados no necesitan utilizar mascarillas en las aulas. El gobernador dice que el aumento de casos de covid y hospilizaciones estatales es temporal. Mientras el variante delta continúa extendiéndose rápidamente, le gobernador Desantis predice que los casos comenzarán a bajar en agosto. Según el CDC, hay más de tres lim pacientes con el virus en los hopitales estatales. Eso es un poco más del 43 por ciento con respeto a la semana anterior. Los expertos médicos continßan enfatizando qie la vacuna es la major manera de prevenior la propagación del virus. Auditoría muestra uso de fondos Una auditoría en el condado Palm Beach muesdtra que tarjetas de débito prepagas que se proporcionan a las personas para recibir asistencia de comida de manera emergencia fueron gastadas para otras cosas. La auditoría enseño que los fondos de algunas tarjetas se uso en casinos o para compar productos de belleza y boletos de avión. La aduditoría se llevó a cabo en sólo el 4 por ciento de las tarjetas entregadas. EN esta pequeña muestra, los funcionarios dicen que encontraron más de 15 mil dolares en compras no elegibles. Ahora, el departamento de servicios comunitarios del condado está enviando cartas a aquellos que pueden haber hecho un mal unso de los fondos diciendo que tienen 45 días para devolver el dinero. Si no lo hacen podrían perder los beneficion en el futuro.



