Noticias de la semana de 20 de octubre

Posted at 1:35 PM, Oct 20, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Cruz se declarara culpable Se espera que el sospechoso Nikolas Cruz se declarará culpable este miércoles de los cargos que se le imputan por la muerte de 17 personas. Cruz confesó a la policía ser el autor de la matanza masiva perpetrada en una escuela secundaria de Parkland el 14 de febrero del 2018. Pero una declaración de culpable en el caso establece la próxima batalla tribunal: la fase de la penalidad. Los abogados de Cruz, con la esperanza de evitar la pena de muerte, probablemente presentarán la historia de enfermedad mental de Cruz a los jurados. Termina estado de emergencia El estado de emergencia debido de tantos caso del COVID-19 en el Condado de Palm Beach oficialmente ha terminado. Eso significa que los 14 hospitales del Condado de Palm Beach ya no tienen que presentar informes médicos diarios. La tasa de positividad es ahora más del 4 por ciento. Mientras que, nuevos datos muestran que más del 80 por ciento de los adultos en Florida tienen al menos una dosis de la vacuna COVID-19. AYUDA PARA AQUILINOS Para los residentes de Boca Raton, hay un programa de asistencia de alquiler. Aquellos en necesidad pueden presentar una solicitud y deben demostrar que han sido impactados financieramente debido por la pandemia como la pérdida de empleo, el cierre de negocios o dificultades financieras debido al cierre de guarderías y escuelas.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.