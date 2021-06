Noticias de la semana de 2 de junio

Posted at 9:12 PM, Jun 02, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Aviso de agua potable Continua un aviso de no usar la agua potable para ciertas personas en la ciudad de West Palm Beach después que oficiales detectaron un alto nivel de toxina de algas. La toxina está ligada al alga azul. Las personas que son avisadas de no consumir el agua potable de manera de beber o cocinar son los bebés, ancianos, niños menores de seis años, mujeres embarazadas, madres lactantes y personas con enfermedades renales o hepáticas. Puede visitar nuestro sitio web para obtener actualizaciones. Clínicas de vacunación para alumnos Los líderes quieren asegurar la facilidad para recibir la vacuna para los estudiantes. Habrá cuatro clínicas de vacunación móviles para alumnos de mayor de 12 años. Los sitios móviles estarán ubicados en algunas escuelas en el condado de Palm Beach hasta agosto. Por ahora la vacuna de la marca Pfizer solamente es aprobada para niños mayor de 12 años. Inicia la temporada de huracanes Arranca la temporada de huracanes en el atlántico. La noaa ha revelado su pronóstico para la temporada huracán 2021. Informan que habrá entre 13 a 20 tormentas. Cuando se habla de huracanes se pronostican de 6 a 10. Y entre esos huracanes tres a cinco serán categoría 3 a cinco. Todo esto más del promedio. Si necesita comprar suministros de emergencia para esta temporada de huracanes, como linternas, radios, baterías y generadores, todos esos artículos están libres de impuestos hasta el 6 de junio.

