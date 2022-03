Noticias de la semana de 16 de marzo

Posted at 10:31 AM, Mar 16, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Rusia intensifica los bombardeos El conflicto entre Ucrania y Rusia continúa intensificando. Rusia aumento sus bombardeos en la capital ucriania mientras el presidente de Ucrania se presento ante el Congreso de Estados Unidos para pedir más ayuda. Durante un discurso virtual ante el parlamento canadiense el martes, el mandatario pidió más armas y más sanciones para castigar a Rusia, y reiteró su petición de “cerrar los cielos sobre Ucrania a los misiles y aviones rusos.” Muchos han muerto incluyendo miembros de la prensa. Un camarógrafo de la cadena Fox murió en Kiev junto con una periodista ucraniana. Se reporta que casi 100 niños han muerto en la guerra y más de tres millones de ucranianos han huido. El presidente estadounidense Joe Biden viajará a Europa la semana próxima para conversaciones con líderes europeos sobre la guerra. Pañales estarán libres de impuestos Habrá más ayuda para las familias. Se aprobó un proyecto de ley estatal que crea una exención de impuestos para los pañales. Fue adoptado con la aprobación del presupuesto el último día de la sesión legislativa del lunes. Los artículos incluidos en la exención de impuestos son pañales de un solo uso y pañales reutilizables. También incluye ropa y zapatos para niños menores de 5 años. Esto entrará en vigencia el primero de julio. Segunda vuelta electoral Habrá una segunda vuelta electoral el próximo martes en la ciudad de Lake Worth Beach. Los candidatos Reinaldo Diaz y Craig Frost no alcanzaron el umbral para ganar el puesto de comisionado de la ciudad para el distrito cuatro. Era la primera vez que dos latinos Diaz y Daniel Morgan –competían por este puesto. Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. y 7 p.m.

