Noticias de la semana de 16 de febrero

Posted at 11:54 AM, Feb 16, 2022

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Arrestan 18 pandilleros callejeros Después de una investigación de 18 meses,18 personas afiliadas con una pandilla en West Palm Beach fueron arrestadas. Esto fue parte de la "operación Goodfellas" que involucró a la policía de West Palm Beach y otras autoridades del condado y estado. Trey Herbert/WPTV West Palm Beach Police Chief Frank Adderley announces the arrests of 18 suspects as part of "Operation Goodfellas," Feb. 15, 2022, at the West Palm Beach Police Department. Los cargos van desde extorsión y violaciones de armas hasta intento de asesinato. Un sospechoso número 19 todavía estaba prófugo. Los arrestos "paralizan a 4th Street Gang" según el jefe de policía de la ciudad. Tercer accidente de tren Un tren de Brightline chocó con un vehículo por tercera vez en cuatro días en el condado de Palm Beach. Surveillance video of Brightline crash El tercer accidente ocurrió justo al sur de la avenida Washington cerca de Dixie Highway en Lake Worth Beach el miércoles por la mañana. Las autoridades dicen que una persona fue llevada al hospital después de que el tren impactó el automóvil y la cortó por la mitad. El choque está bajo investigación. Recorte en fondos estatales Una docena de distritos escolares de Florida, incluidos los de los condados de Palm Beach e Indian River, podrían perder cientos de millones de dólares en fondos estatales después de imponer mandatos generales de máscaras a los estudiantes el año pasado. El representante Randy Fine, republicano por Palm Bay, presentó recientemente el "Ajuste Poner a los padres primero" en el proyecto de presupuesto de la Cámara de Representantes de Florida. El ajuste recortar 200 millones de dólares en fondos de 12 distritos escolares que exigieron el uso de cubiertas faciales para los estudiantes el año pasado sin la posibilidad de optar por no hacerlo.

