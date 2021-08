Noticias de la semana de 16 de agosto

Posted at 11:47 AM, Aug 18, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Declaracion estado de emergencia El Condado de Palm Beach ha declarado estado de emergencia en medio de la escasez de recursos hospitalarios para pacientes con COVID-19. Los comisionados votaron a favor unánimemente. La doctora Alina Alonso, directora de salud para el condado, habló el martes durante la junta de comisionados diciendo que hay más de mil casos del virus por día y que la propagación comunitaria es muy amplia. Autoridades dicen que la declaración podría permitir que el condado obtenga más assistencia como más personal médico de otras partes del estado y del país. Recomiendan tercera dosis de vacunación En Estados Unidos, ya está aprobada la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas con sistemas inmunológicos débiles. Se trata de la vacuna de las marcas pfizer y moderna. También será para personas de la tercera edad y después para el resto de la población. Oficiales con Pfizer dijeron que habían presentado datos iniciales a la FDA para respaldar el uso de una dosis de refuerzo y que una tercera dosis provocó una respuesta de anticuerpos significativamente mayor contra la coronavirus, así como contra las variantes delta y beta, en comparación con personas que recibieron dos dosis. Se espera que se realice la tercera dosis el próximo mes. Terremoto en haití mata cerca de 2 mil Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió haití el sábado pasado. Cerca de dos mil personas murieron y miles resultaron heridas, según la agencia de protección civil del país. Alrededor de 1.2 millones de personas, entre ellas 540 mil niños, se han visto afectadas por el terremoto. Varias organizaciones en el sur de la florida están enviando comida, suministros y ayuda a haití para asistir a los damnificados. Puedes encontrar más información en nuestro sitio de internet. Talibanes ahora controlan afganistán Los talibanes tomaron el control de afganistán dos semanas antes de que Estados Unidos complete su retirada de tropas tras una costosa guerra de dos décadas. Los insurgentes irrumpieron en todo el país, capturando todas las ciudades importantes en cuestión de días mientras las fuerzas afganas entrenadas y equipadas por Estados Unidos y sus aliados se desvanecían. El presidente Joe Biden admitió que el colapso del gobierno de afganistán se desarrolló "más rápido" de lo que estados unidos anticipó, pero apoyó firmemente su decisión de retirar los soldados Estado Unidenses. Biden ha enviado 6-mil soldados adicionales al país para asegurar el aeropuerto de kabul, una señal del complicado proceso de poner fin a la guerra más larga de estados unidos.

