Noticias de la semana de 15 de septiembre

Posted at 12:06 PM, Sep 15, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Aumentan la tasa de vacunacion La tasa de vacunación del Condado Palm Beach va en aumento mientras bajan los casos del covid. Eso es de acuerdo a la doctora Alina Alonso, directora de salud del condado. Ella dice hubo más de cinco-mil casos de covid entre el tres y nueve de septiembre. Menos que los nueve mil casos últimamente. La tasa de positividad del condado es ahora por debajo del 12 por ciento. Nueva reglas de mascaras en escuelas Estudiantes del distrito escolar del Condado Indian River tendrán que usar mascarillas dependiendo del porcentaje diario de casos de covid entre los estudiantes, maestros y personal en cada plantel. Si una escuela tiene el porcentaje más de cinco por ciento, tendrán que usar las mascarillas de manera obligatoria. Un porcentaje más bajo requerirá máscaras pero con la opción de desistir de su uso. Esta nueva policía comienza el lunes 20 de septiembre. Eliminar examenes de FSA El gobernador de la Florida Ron DeSantis anunció una legislación para eliminar permanentemente los exámenes escolares conocido como FSA. El gobernador dijo que esa prueba es anticuada y que este sería el último año con esa prueba de rendimiento académico. El plan es de reemplazala con un sistema de evaluación más efectivo como un monitoreo de progreso. De manera los maestros podrán evaluar a los estudiantes durante el curso escolar varias veces y podrán ayudarles según las necesidades de cada alumno. DeSantis dice que esto será prioridad para la próxima sesión legislativa.

