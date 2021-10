Noticias de la semana de 13 de octubre

Posted at 11:31 AM, Oct 13, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Polemica sobre prueba de vacunacion Varias empresas del sur de la florida pueden estar en peligro por incumplir la ley cuando se trata de requerir prueba de vacunación. La ley estatal establece que las empresas no pueden requerir que las personas muestren que han recibido la vacuna contra el COVID-19. En la lista de violadores potenciales se encuentra el Centro Kravis en West Palm Beach y el Anfiteatro Financiero iThink en las ferias del sur de la Florida. Brian Van Pelt/WPTV This is an exterior view of the main entrance to the Kravis Center for the Performing Arts, Sept. 1, 2021, in West Palm Beach, Fla. El departamento de salud estatal dice que tienen la autoridad para aplicar sanciones contra los establecimientos que requieren prueba de vacunación. Primera pildora para reducir COVID-19 La farmacéutica Merck dice que su pastilla experimental para el COVID-19 reduce las hospitalizaciones y muertes a casi la mitad entre personas infectadas. La compañía merck entregará pronto a la fda toda la información de sus ensayos clínicos e investigaciones. Esto es un primer paso para conseguir que autorizan su uso. Y si lo consiguen el fármaco será la primera píldora para tratar el virus. Micro-prestamos para empresarios Cuando se trata de la recuperación económica de la pandemia, hay un nuevo programa para ayudar a las empresas pequeñas. Es un programa de préstamo llamado programa de asistencia para la recuperación empresarial de mujeres y minorías. Es instalado por la ciudad de West Palm Beach. El objetivo es dar micropréstamos entre 5 y 20 mil dólares para ayudar en la recuperación. Encontrarás quién califica y cómo aplicar en WPTV.com.

