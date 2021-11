Noticias de la semana de 10 de noviembre

Posted at 11:44 AM, Nov 10, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. DeSantis buscara su reeleccion Ya es official. Ron DeSantis buscará su reelección para gobernador de Florida. Phil Sears/AP Florida Gov. Ron DeSantis speaks Tuesday, March 2, 2021, during his State of the State address at the Capitol in Tallahassee, Fla. Hizo el anuncio esta semana después de someter los papeles para el cargo. Desantis enfrentará, entre otros, al ganador de las primarias demócratas, que por ahora tiene como sus principales precandidatos al congresista Charlie Crist, la comisionada de agricultura Nikki Fried y la senadora estatal Annette Tadeo. Aumento en salario Miles de empleados de las escuelas públicas en el condado de St. Lucie tendrán un aumento en salario. Los miembros de la junta escolar aprobaron un aumento del 3 por ciento para todo el personal que no son maestros. Mas de dos mil empleados recibirán el aumento efectivo al comienzo de este año escolar. El objetivo es retener y reclutar trabajadores. Choque vehicular con Brightline La línea de tren de alta velocidad, Brightline, tuvo un accidente durante el día de su reapertura tras una larga pausa por la pandemia. WPLG A car was hit by a Brightline train in Pompano Beach, Fla., on Nov. 8, 2021. Esto fue en Pompano Beach el lunes. En el auto viajaban una mujer de 71 años y su nieto de un año. El padre del menor dijo que la mujer tuvo fracturas cerca del hombro, pero que el niño está bien. EE.UU. reabre fronteras terrestres El gobierno de estados unidos abrió sus fronteras terrestres y permite a los extranjeros completamente vacunados visitar por razones no esenciales. Las restricciones fueron impuestas debido por a la pandemia. A los residentes permanentes siempre fueron permitidos entrar a los EE. UU., sin embargo, los turistas, los viajeros de negocios y los miembros de la familia no pudieron entrar hasta ahora. Líderes de Discover the Palm Beaches dice que la mayoría de los viajeros internacionales que visitan el condado de Palm Beach son procedentes de México, Canadá, Brasil, Ecuador, Alemania y el Reino Unido.

