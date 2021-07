Noticias de la semana de 1 de julio

Posted at 10:38 AM, Jul 01, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — Aquí están los últimos titulares en español de WPTV. Búsqueda de sobrevivientes tras derrumbe Sigue la búsqueda de sobrevivientes después de que una de las torres del edificio Champlain Tower se colapsará El pasado jueves -- Esto mientras los investigadores determinan qué fue lo que causó el derrumbe. Investigadores del Instituto nacional de estándares y tecnología están en el sitio --es la misma agencia que fue creada después del 9-11. Examinarán problemas estructurales que pueden haber llevado al colapso. Todos los edificios bajo el mando de Miami-Dade están siendo sometidos a una revisión de seguridad. Revisión de regulaciones de rascacielos Mientras tanto los líderes del condado Palm Beach están revisando los estándares de todos los edificios. Los edificios de cierto tamaño y año necesitan pasar por una revisión de seguridad más conocida como un proceso de recertificación en el condado de miami dade. Ahora, los líderes del condado de Palm Beach están considerando si se debe de implementar un proceso de recertificación para los rascacielos del condado. En un correo electrónico obtenido por Contact 5, la administradora del condado, Verdenia Baker, dijo a los comisionados que está discutiendo una revisión de las reglas y regulaciones para las estructuras de gran altura. Retraso de cruceros Los cruceros saliendo del puerto de Palm Beach tendrán que esperar un poco más. El crucero -Bahamas Paradise Cruise Line -- ha retrasado de nuevo su crucero de prueba del CDC. Esto después que un miembro de la tripulación vacunado dio positivo al COVID-19 de acuerdo a una portavoz. Los pasajeros de la prueba saldrán ahora el 8 de julio ... con cruceros comerciales programados para el 10 de julio. El CDC dio la luz verde a que la línea de cruceros comenzará de nuevo con toda la tripulación y los pasajeros vacunados. El barco navegará a la isla Gran Bahama y regresará al puerto de Palm Beach. Para obtener más información, inicie una session en WPTV.COM

