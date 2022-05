Noticias de la semana: 25 de mayo

Posted at 1:23 PM, May 25, 2022

21 muertos en tiroteo en escuela primaria en Ulvade, texas Al menos 19 niños de una escuela primaria y dos adultos incluyendo una maestra murieron después de ser baleados. Esto pasó el martes en la escuela primaria robb en uvalde texas. Tres personas adicionales en esta condición crítica en el hospital. La comunidad es mayormente Hispana 85 millas al oeste de San Antonio. Autoridades dicen que el atacante salvador ramos de 18 años entró a la escuela con una pistola y posiblemente un rifle. La policía mató al sospechoso. Los hechos siguen bajo investigación. Crisis del seguro de propiedad En respuesta a la crisis del seguro de propiedad en Florida, El senado estatal aprobó un proyecto de ley que se enfoca en reducir las tarifas sobre un periodo de tiempo entre propietarios y compañías de seguros. El proyecto de ley también autoriza 2 mil millones de dólares para un nuevo programa de reaseguro de asistencia a los tomadores para aseguradores. Pronostican temporada activa de huracanes Los pronosticadores de "NOAA" informan una temporada de huracanes activa con 14 a 21 tormentas con nombre. Los líderes del condado de Palm Beach están animando a todos los residentes a planificar con anticipación y saber su ruta de evacuación. A partir del sábado, y las próximas dos semanas, usted puede surtir de artículos esenciales para huracanes libres de impuestos.

