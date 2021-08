Juez falla a favor del uso de máscaras obligatorias en la escuelas públicas de Florida

La Guia

TALLAHASSEE, Fla. —En una decisión critica que impacta a millones de estudiantes de la Florida, un juez el viernes falló, que los distritos escolares pueden legalmente imponer el mandato del uso de máscaras en las escuelas públicas, sin la disponibilidad de los estudiantes de optar no usarlas- para disminuir la propagación del COVID-19. Al emitir este fallo, el juez John Cooper de la 2da., Corte Judicial de Distrito de la Florida le proporcionó un duro golpe al gobernador Ron DeSantis, quien a finales de julio emitió una orden de emergencia que le daba a los padres la decisión final sobre si sus hijos debían usar máscaras en las escuelas. Cooper el viernes dijo, que el gobernador no tiene autoridad legal para emitir una prohibición sobre el mandato del uso de las máscaras en las escuelas. Un grupo de padres a favor de las máscaras presentó una demanda contra DeSantis, Richard Corcoran, comisionado de educación de la Florida, el Departamento de Educación de la Florida y la Junta de Educación de la Florida diciendo que la directriz del gobernador ponía en riesgo la la salud y la seguridad de los estudiantes. DeSantis argumento, que la decisión de las máscaras faciales, se rigen por las directrices de los Derechos de los Padres que le da a los padres y guardianes el control general sobre la educación de los niños, su crianzas y cuidado de la salud. Sin embargo, Cooper el viernes dijo, que los Derechos de los Padres no dice nada, de prohibir el mandato de máscaras faciales en las escuelas y la orden de DeSantis, “carece de autoridad legal”. “Los acusados no tienen autoridad bajo la ley de una prohibición obligatoria contra el uso de mascara faciales que no proporciona una opción de exclusión de los padres”, dijo Cooper. “Ellos simplemente no tienen la autoridad.” Los condados de Palm Beach, Indian River y por lo menos ocho otros distritos de escuelas públicas están ahora requiriendo el uso de máscaras faciales a los estudiantes sin la disponibilidad de exclusión. Las únicas excepciones son los estudiantes con ciertas condiciones médicas. Esos mandatos radicales afectan por lo menos a 2,9 estudiantes en todo el estado. Cooper dijo, que se basaba en el aumento de los casos de COVID-19 por la alta contagiosa variante delta, “un alto grado de riesgo de infección y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades está recomendando “el uso de máscara en recintos cerrados para todos los maestros, empleados, estudiantes y visitantes en las escuelas de K-12 grado, a pesar de estar vacunados”, es razonable para los distritos escolares que implementen estos requisitos sin provisiones de excepciones. “Tuvimos una forma de virus diferente, menos infeccioso, menos peligroso que lo que tuvimos el año pasado”, dijo Cooper. “A medida que las cosas cambian sobre la marcha, cambiará la necesidad o la falta de necesidad de las medidas.” Mientras Cooper argumentó, que “nosotros tenemos derechos personales”, siente que el derecho de los estudiantes de no usar máscaras faciales pone la salud de otros estudiantes en riesgo, debido al daño de la pandemia. “El derecho de los padres es muy importante”, dijo Cooper. “Pero no están exentos de algunas limitaciones razonables que dependen de la seguridad.” DeSantis repetidas veces ha amenazado con penalizar a las autoridades escolares que violen la orden de emergencia. Sin embargo, el Departamento de Educación de la Florida hasta ahora solo ha comenzado a penalizar a los distritos escolares de los condados de Broward, Alachua reteniendo una parte de sueldo de ciertos miembros de la junta escolar en base mensual. Cooper dijo el jueves, que no había un estado de emergencia en efecto por el COVDI-19 a finales de julio, cuando DeSantis emitió la orden de emergencia. “Una política única para la salud y la seguridad de los estudiantes dictada por Tallahassee, en otras palabras, por el estado, es contraria a (una sección ) de la Constitución de la Florida.” La demanda afirma que DeSantis excedió su autoridad constitucional, al eliminar la capacidad de los distritos escolares de tomar decisiones relacionadas con la salud para proveer “un sistema, de alta calidad, seguro y protegido gratuito, a las escuelas publicas”. DeSantis dijo el jueves, que si Cooper fallaba contra el estado, apelaría la decisión. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

