Invetigan desembarco de inmigrantes haitianos en la costa de Jupiter

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. WPTV

Posted at 11:44 AM, May 13, 2021

JUPITER, Fla. — Las autoridades el miércoles, estaban investigando el desembarco de un grupo de inmigrantes en la costa de Jupiter, y el hallazgo de un cuerpo flotando en el mar. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado Palm Beach (PBSO por sus siglas en inglés) el cuerpo se encontró cerca del Jupiter Reef Club, localizado en el 1600 South A1A. La oficina del sheriff dijo que un número desconocido de inmigrantes haitianos fueron localizados en una embarcación a 40 yardas de las costa durante las horas tempranas de la mañana del miércoles. Cuando los inmigrantes trataron de huir de las autoridades del Departamento de Protección de las Fronteras y Aduanas de Estados Unidos, tres haitianos saltaron de la embarcación, dos fueron detenidos y un tercero fue hallado muerto flotando en el mar cerca del lugar del desembarco. PBSO, la policía de Jupiter, y el Departamento de Protección de las Fronteras y Aduanas de Estados Unidos están involucrados en la investigación. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.