Hallan muerto en Palm Beach Gardens al adolescente desaparecido

Palm Beach Gardens Police Department

Posted at 8:18 AM, Nov 17, 2021

PALM BEACH GARDENS, Fla. — El adolescente de 14 años que salió a montar bicicleta el lunes en horas de la noche y nunca regresó a su casa, fue hallado muerto, según la policía. El cuerpo de Ryan Rogers fue hallado sin vida cerca de la acera en Central Boulevard en el paso elevado de la Intersate 95 en Palm Beach Gardens, dijo Paul Rogers, Mayor de la policía de Palm Beach Gardens. La bicicleta fue hallada en un lugar cercano. La madre del joven, escribió en Facebook que su hijo había salido en bicicleta el lunes en a noche y nunca regresó a su hogar. Amigos preocupados y vecinos han estado buscando en el vecindario de Alton, pero la búsqueda fue suspendida. Se está investigando la causa de la muerte. Cualquier persona con información se pide que llame a la policía de Palm Beach Gardens 561-799-4445. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

