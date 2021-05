Hallan hombre muerto dentro de un auto en un estacionamiento de West Palm Beach

Posted at 5:05 PM, May 14, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — El viernes en la mañana, un hombre fue hallado muerto dentro de un auto en West Palm Beach. El sargento David Lefont de la policía de West Palm Beach dijo que un pasajero llamó a las 3:50 a.m. para reportar un tiroteo cerca de North Military Tril y 45th Street. Cuando la policía arribó descubrió el hombre en el estacionamiento de la tienda Sam´s Club. Lefont dijo que el hombre fue baleado en lo que parece "haber sido un atentado directo." Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

