Hallan cuerpo de adolescente desaparecida en Condado St. Johns

Posted at 4:47 PM, May 10, 2021

ST. JOHNS COUNTY, Fla. — — Una adolescente de 13 años resdente de Florida quien había sido reportada como desaparecida, fue hallada muerta y un compañero de la escuela ha sido arrestado en conexión con su muerte. El cuerpo de Tristyn Bailey fue descubierto el domingo en la noche en un área boscosa del Condado St. Johns, confirmó el sheriff Robert Hardwick el lunes durante una conferencia de prensa. Un adolescente de 14 años que asistía a la misma escuela de Tristyn fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. Hardwick no quiso discutir muchos de los detalles incluyendo como murió Tristyn, pero dijo que estaba totalmente vestida cuando fue hallado el cuerpo. “Esto es un proceso largo”, dijo. “Estamos en el principio de la etapa”. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.



