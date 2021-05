Gobernador Ron DeSantis declara estado de emergencia en Florida por el cierre de oleodicto

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.) Wilfredo Lee/AP

TALLAHASSEE, Fla. — El gobernador Ron DeSantis ha declarado estado de emergencia debido al cierre del oleoducto Colonial Pipeline. De acuerdo a la orden ejecutiva, Colonial Pipeline, un importante operador de oleoducto de los Estados Unidos, fue objeto de un ataque cibernético que desactivó ciertos sistemas de computadoras responsable de la operación del oleoducto. Como resultado del incidente, Colonial Pipeline fue forzado a temporalmente suspender las operaciones del oleoducto para contener el ataque. Colonial Pipeline es responsable por el transporte de "un porcentaje sustancial" de combustible a la costa este de Estados Unidos, incluyendo gasolina, gasóleo, combustible para aviones y otros derivados de petróleo según lo descrito en la orden ejecutivo. El cierre del oleoducto significa una severa amenaza al estado de la Florida y DeSantis dijo que esto requiere que se adopten recursos inmediatos para proteger la entrega de los productos gasóleos al estado dice la orden ejecutiva. La orden ejecutiva vence en 30 días a partir del martes a menos de DeSantis la extienda. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

