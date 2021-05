Gobernador Ron DeSantis perdona arrestados por incumplir órdenes locales del COVID-19

Posted at 5:10 PM, May 14, 2021

TALLAHASSEE, Fla. — El gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva el jueves otorgando un indulto de 60 días a personas o negocios arrestados o sentenciados por violar las restricciones de las ordenanzas condales o municipales con respecto al COVID-19. La orden ejecutiva del gobernador aplica a cualquier individuo o negocio "que ha sido o pudo haber sido arrestado, encausado con, y hallado culpable de, sentenciado de, o sujeto de adjudicación por, sujeto a una declaración de culpabilidad, o nolo contenderé por, o sujeto a una sentencia penal por delitos no violentos relacionados con las restricciones sobre el COVID-19 de los gobiernos locales." Eso incluye el dueño de in gimnasio en el Condado Broward que fue arrestado varias veces por no hacer cumplir el mandato de las más caras tapa boca en medio de la pandemia. Durante una comparecencia el miércoles en la noche en la cadena de televisión Fox News, DeSantis llamó el arresto de Mike Carnevale y su esposa como "una total extralimitación." "Ni siquiera es correcto el usar máscaras cuando se está haciendo ejercicios," dijo DeSantis. "La Organización Mundial de la Salud previno sobre eso. No es saludable para las personas que están haciendo ejercicio, asi que era una mala restricción." La orden del gobernador establece que "debe servir como una defensa para el enjuiciamiento y la ejecución de la sentencia del individuo y negocio." También le proporciona tiempo a DeSantis y a la junta de clemencia para emitir un perdón total. La orden do aplica a los lugares de ayuda para vivir, hospitales u otros centros de cuidado de la salud. Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

