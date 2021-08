Estudiantes y empleados del distrito escolar del PBC requieren uso máscaras faciales

Ew Scripps, 2021

Posted at 11:21 AM, Aug 09, 2021

WEST PALM BEACH, Fla. — El Distrito Escolar del Condado Palm Beach, regresa al uso de máscaras. Los padres podrán decistir de esta opción. Mike Burke, el superintendente interino anunció el sábado que el uso de máscaras faciales será obligatorio dentro de los planteles educacionales y buses para todos los estudiantes, a menos que los padres o guardianes de los estudiantes objeten al requisito. Burke dijo que el requisito es efectivo inmediatamente para estudiantes, empleados y visitantes. El anuncio fue hecho un día después de que la Junta de Educación y el Departamento de Salud de la Florida anunció una medida de emergencia para el curso escolar del 2021-22. “Padres y guardianes, he escuchado las suplicas apasionadas de ambas partes en este debate durante las reuniones de las junta escolar”, dijo Burke en un comunicado. “También he leído los mensajes en los correos electrónicos. He considerado todos sus comentarios. Sin embargo debo hacer una decisión que salvaguarde la salud y bienestar de nuestros estudiantes y empleados”. Durante la conferencia de prensa de regreso a la escuela el jueves, Burke dijo que estaba esperanzado que la decisión sería dejada a los distritos, en cuando a cómo manejar las máscaras en las escuelas, pero dijo, que eso en cambio, con la orden ejecutiva del 30 de julio del gobernador Ron DeSantis que otorgó a los padres la elección de decidir. Eso propició que Burke cambiara el lenguaje del distrito, a que se lea que las máscaras son fuertemente recomendadas, aunque no llegó a exigirlas. Los padres y guardianes que deseen optar por no seguir el requisito deben enviar una nota firmada a la escuela informándole al maestro del primer periodo de su decisión. Los empleados del distrito y los visitantes no tendrán opción de optar por no usarlas. Burke dijo que revisará los requisitos del uso de mascaras cada 30 días y hará los ajustes correspondientes. Los padres del Condado Palm Beach, intervinieron después de enterarse del cambio. Stacey Stout es una pediatra con niños en edad escolar. “Casi saltaba de alegría de lo feliz que estaba”, dijo Sout. Sout dijo, que su oficina había aumentado significativamente desde el sábado en los casos de COVID-19 entre los niños, de por lo menos el 5% de los casos al 30%, por eso apoya los requisitos del uso de mascaras. “Creo que es muy importante que estos niños estén en las aulas escolares estudiando, y mi miedo que no tengan máscaras cuando estén en las escuela, entonces en pocas semanas, veremos un aumento en casos de niños que no podrán asistir a clases”, dijo Scout. La polícita del distrito del COVID-19 cambia justo días antes del comienzo de clases. “Honestamente no estoy sorprendida dijo Angelique Contreras, que se oponía al mandato de máscaras, dijo. “Me imaginé que esto era a donde nos iban a conducir”. Contreras redactó una carta de exclusión voluntaria para que los padres puedan usarlas si quieren que sus hijos no usen las mascaras en las escuelas. Contreras dijo que la posición es mas sobre la libertad de los padres en hacer sus propias decisiones en cuanto a sus hijos. WPTV contribuyó a esta historia. “De ninguna manera le voy a decir a otros padres que quieren que quieren que sus hijos usen mascaras, que no la usen”, dijo “Creo que es importante para los niños el tener esa opción.” Artículo traducido por nuestros socios de La Guia News.

